Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Alman otomobil devi BMW, tek tuşla renk değiştiren aracını ilk kez ABD’de CES 2022 fuarında sergiledi.







FUARA KATILDI





ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen teknoloji fuarı CES 2022 fuarı kapılarını açtı. Etkinliğe katılan firmalardan biri olan Alman otomobil üreticisi BMW, yeni iX M60 modelini görücüye çıkarırken, tek bir dokunuşla aracın rengini komple değiştiren yeni sistemini de ilk kez tanıttı.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde BMW iX model otomobilin başta gri renge sahipken söz konusu yeni teknolojinin çalıştırılmasıyla hızlı bir şekilde beyaz bir renge büründüğü görülüyor.







BMW bu teknolojiyi mevcut ya da yeni tasarlanan model araçlara yükleyip yüklemeyeceğine dair açıklama yapmazken, gösterinin sadece CES 2022 şovunun bir parçası olabileceği de ifade ediliyor.













Yeni BMW iX M60, saatte 0’dan 100 kilometreye sadece 3,6 saniyede tırmanabiliyor. Çift motoruyla birlikte 1100 nm tork sağlayan yeni elektrikli modelin menzili ise 450 kilometre.





BMW, yeni iX M60 ve aracın tek tuşla renk değiştirmesini sağlayan teknoloji hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca yeni renk değiştirme teknolojisinin yalnızca bu araca mı özel olacak, özel bir opsiyon mu olacak ya da yalnızca CES 2022’de konsept bir teknoloji olarak mı kalacak sorularına da bir cevap vermedi.





BMW’nin renk değiştiren teknolojisine dair videolardan birini paylaşan Out of Spec Studios, teknoloji hakkında ufak da bir bilgi sundu. Sayfa, aracın renk değiştirmesini sağlayan boyanın sıcaklığa hassas olduğunu, BMW’nin boyanın çok ısınması ya da soğuması ihtimaline karşı yedek bir araç getirdiğini ifade etti.

