Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu pazar seçim olsa...' anketinde birinci parti değişti! /10 Ekim 2024 10:02

'Bu pazar seçim olsa...' anketinde birinci parti değişti!

Erken seçim çağrıları gündemden düşmezken, bu durum partilerin oy potansiyelini de merak konusu haline getirdi. ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı anketinde "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsız seçmenin büyüklüğü ve ilk sıradaki parti dikkat çekti.

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Türkiye'nin değişken siyasi iklimi nedeniyle vatandaş, seçim anket çalışmalarını sıkı takip ediyor. Yakın zamanda kesinleşmiş bir seçim olmasa da ekonomik kriz nedeniyle muhalefet kanadından yükselen "erken seçim" çağrıları, gündemi yeniden sandıklara çevirdi. Halkın oy verme eğilimini ölçen şirketlerden Asal Araştırma da, 22-29 Eylül tarihleri arasında 26 ilde "Türkiye Siyasi Gündem" anketi düzenledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre araştırma; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta, 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre, kararsızların dağıtılmadığı durumda ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı %22.8, AKP'nin oy oranı %21.1, MHP'ninki %6.6, DEM Parti'ninki ise %6.4 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin oy oranı %33.1, AKP'nin oy oranı %30.7, MHP'ninki %6.6, DEM Parti'ninki de %9.3 olarak hesaplandı.

BU PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?
CHP: Yüzde 22.8

AKP: Yüzde 21.1

MHP: Yüzde 6.6

DEM Parti: Yüzde 6.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.0

İYİ Parti: Yüzde 2.7

Zafer Partisi: Yüzde 2.4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1


KARARSIZLAR DAĞITILINCA ÇIKAN SONUÇLAR
CHP: Yüzde 33.1

AKP: Yüzde 30.7

MHP: Yüzde 9.6

DEM Parti: Yüzde %9.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde %4.4

İYİ Parti: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5

Diğer: Yüzde 4
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