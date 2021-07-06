'Bu pazar seçim olsa' anketinden MHP'ye büyük şok!

MetroPOLL, Türkiye’nin Nabzı araştırmasında "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden partilerin aldığı oy desteği açıkladı.







"Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 30,9 AKP; yüzde 19,6 CHP; yüzde 5,5 MHP; yüzde 10,9 İyi Parti; yüzde 8,5 HDP; yüzde 0,7 Gelecek Partisi; yüzde 1,3 DEVA Partisi; yüzde 1,5 ise diğer partiler yanıtını verdi.





"Kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 10,3 olurken "protesto oy" yüzde 5,3, "cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,9 oldu.















