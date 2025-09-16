Samanyolu Haber /Gündem / Bu pazar seçim olsa… Anketler AKP için ne diyor? /16 Eylül 2025 09:34

Bu pazar seçim olsa… Anketler AKP için ne diyor?

ORC Araştırma yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, CHP birinci sıradaki yerini korurken, AKP yüzde 29.9 ile ikinci sırada.

Muhalefetin erken seçim talebi sürerken, araştırma şirketlerinin seçim anketleri sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.

ORC Araştırma 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.

Yapılan anket sonuçları şu şekilde:

CHP: yüzde 32.5
AKP: yüzde 29.9
DEM: yüzde 7.9
MHP: yüzde 7.5
İYİ Parti: yüzde 5.9
Zafer Partisi: yüzde 3.6
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.9
Yerli ve Milli Parti: yüzde 2.3
Saadet Partisi: yüzde 1.9
Anahtar Parti: yüzde 1.8
Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.6
Diğer: yüzde 2.2
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

