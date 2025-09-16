Bu pazar seçim olsa… Anketler AKP için ne diyor?

Muhalefetin erken seçim talebi sürerken, araştırma şirketlerinin seçim anketleri sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.
ORC Araştırma 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Katılımcılara sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.
Yapılan anket sonuçları şu şekilde:
CHP: yüzde 32.5
AKP: yüzde 29.9
DEM: yüzde 7.9
MHP: yüzde 7.5
İYİ Parti: yüzde 5.9
Zafer Partisi: yüzde 3.6
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.9
Yerli ve Milli Parti: yüzde 2.3
Saadet Partisi: yüzde 1.9
Anahtar Parti: yüzde 1.8
Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.6
Diğer: yüzde 2.2