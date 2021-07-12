Bu pazar seçim olsa en çok MHP oy kaybedecek



Son olarak MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından açıklanan "Bu pazar seçim olsa önceki seçimde oy verdiğiniz partiye tekrar oy verir misiniz" başlıklı kamuoyu araştırmasına göre, en çok seçmen kaybeden parti MHP.





Araştırmaya katılanların yüzde 69'u bu pazar bir seçim olması halinde, halihazırda oy verdikleri partiyi tercih edeceklerini belirtirken, yüzde 16'lık bir kesim tercihini başka bir siyasi partiden yana kullanacağını kaydetti.







Parti bazında incelendiğinde ise, seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu görüldü. MHP'yi Saadet Partisi, CHP, AKP ve İyi Parti ve HDP takip etti.





Daha önce MHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 51.6'sı bir seçimde başka bir partiyi tercih edeceğini ifade etti.











