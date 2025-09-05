Bu programı kaçırmayın: 'Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu' 6-7 Eylülde

















LİDERLİK & TOPLUMSAL BARIŞ OTURUMU

• Prof. Dr. Mehmet Ateş – İhtilaflı Konuları Telif Yöntemiyle Çözüm: “Arabulucu ve Bir Çözüm İnsanı Olarak Fethullah Gülen Hocaefendi”









KÜLTÜR VE SANAT OTURUMU





AİLE VE TOPLUM OTURUMU





MEDYA VE İLETİŞİM OTURUMU





DİYALOG OTURUMU









7 Eylül 2025













Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu'nun açılış konuşmalarını Dr. Ergün Çapan, Abdullah Aymaz, Naci Tosun ve Cemal Türk’ün yapacak. Sempozyumda 22 makale sunulacak. Cumartesi ve Pazar günleri New York saatiyle sabah 10:00’da başlayıp akşam 5:00’de tamamlanacak (Berlin saatiyle 16:00-23:00) olan sempozyumun tamamı Hizmetten.com ve Respect Türkçe YouTube kanallarında yayınlanacak.Sempozyum’un koordinatörlüğünü yapan Dr. Ergün Çapan, çalışmanın gayesini “Hocaefendi’nin entelektüel ziyafet sofrasında buluşma çabası” olarak açıklıyor. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi öğretim görevlisi Çapan, kendisi de sempozyumda bir sunum yapacak ve Hocaefendi’nin sanat düşüncesi konusunda yazdıklarını irdeleyecek. Çapan, Hocaefendi’nin 1994’te yazdığı Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken yazısında Yeryüzü Mirasçıları'nın sekizinci vasfı olan sanat düşüncesini tamamlamadığını, ancak daha sonraki yıllarda mimari, mabed, şehir ve mekan üzerine yazdığı yazılarla İslam sanat düşüncesine açılımlar getirdiğini kaydediyor. Hocaefendi’den uzun yıllar ders okumuş olan Çapan’a göre bu ve benzeri sempozyumlar hem bir vefa borcu hem de Hocaefendi’nin gelecek kuşaklar tarafından nasıl hatırlanacağını belirleyecek faaliyetler. “Başkaları Hocamızı hiç taşımadığı vasıflarla hatırlatmaya çalışıyor; biz ise onun tanıdığımız, istifade ettiğimiz alim ve mürşid vasıflarıyla hatırlanmasını istiyoruz. Bu bizim insanlığa bir hüsn-ü şehadet vazifemiz aynı zamanda,” diyor ve Hocaefendi’yi seven, ilmine varis olmak isteyen herkesi, ama özellikle de gençleri 6-7 Eylül günlerinde YouTube başına çağırıyor.• Prof. Dr. Ayhan Tekineş – Temel İslami İlimlere Bakış: “Fethullah Gülen ve İslami İlimler”• Prof. Dr. İrfan Yılmaz – Din-Bilim İlişkisi: “Bilim ve Din İkileminde Dengeli Bakış Örneği: Fethullah Gülen Hocaefendi”• Prof. Dr. Mehmet Mahzun – Manevî Hayat: “Hocaefendi ve Manevî Hayat”• Dr. Fevzi Saraç – Liderlik: “Manevi Otoriteden Toplumsal Etkiye: Fethullah Gülen’in Liderlik Modeli”• Abdulhamit Bilici – Barış• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Evrensel İnsani Değerler: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Evrensel İnsani Değerler Perspektifi: Doğu-Batı Fikriyatı Açısından Bir Analiz”• Prof. Dr. Adnan Aslan – Hümanizmaya Bakış: “İslami Değerlerden Kaynaklanan Kapsamlı Gülen Hümanizmi”• Dr. Mehmet Altın – Hizmet Okulları: “Hocaefendi’nin İdeali: Hizmet Okulları”• Dr. Adem Akıncı – Eğitime Genel Bakış: “Fethullah Gülen’in Eğitim Anlayışı”• Dr. Ergün Çapan – Sanat Ufku: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sanat Ufkunu Heceleme”• Dr. Erol Kılıç – Tarih Metodolojisi: “Fethullah Gülen’in Perspektifinden Tarih ve Tarihçilik”• Prof. Dr. Mehmet Gümüşkılıç – Türkçesi ve Türkçe’ye Verdiği Önem: “Hocaefendi’nin Türkçesi ve Türkçeye Verdiği Önem”• Dr. Mehmet Doğan – Edebiyat Dünyası: “Gülen ve Edebiyat”• Dr. Figen Es – Aileye Bakış: “Hocaefendi ve Aile”• Hilal Akdeniz – Modern Göç Toplumlarında Ailevî Problemlere Çözüm Önerileri• Dr. Yusuf Sinan – Medya Ahlakı: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Medya Ahlakı Üzerine Mülahazaları”• Ekrem Dumanlı – Medyaya Genel Bir Bakış: “Fethullah Gülen’in Medya Mülahazaları”• Faruk Mercan – Medyada Yapılan Mülakatlar: “Hocaefendi ve Medya – Otuz Yılın Mesajları: 1994-2024”• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Diyaloğun Tarihi Temelleri: “Arşiv Belgeleri Işığında 19. Asır Osmanlı-Vatikan Münasebetleri ve Modern Dönemde Bir Sivil İnisiyatif Hareketi Olarak M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hoşgörü ve Diyalog Anlayışı”• Prof. Dr. Selman Pak – Diyaloğun Dini Temelleri: “Muhammed Fethullah Gülen ve Diyalog”• Dr. Muhammed Çetin – Diyalog ve Evrensel Barış: “Diyalog, Barış ve PeacefulCoexistence: Gülen ve Hizmet Hareketi’nin Otuz Yıllık Kurumsallaşmış Ahlaki Modeli”6 Eylül 2025