Bu programı kaçırmayın: 'Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu' 6-7 Eylülde

Sempozyum’un koordinatörlüğünü yapan Dr. Ergün Çapan, çalışmanın gayesini “Hocaefendi’nin entelektüel ziyafet sofrasında buluşma çabası” olarak açıklıyor. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi öğretim görevlisi Çapan, kendisi de sempozyumda bir sunum yapacak ve Hocaefendi’nin sanat düşüncesi konusunda yazdıklarını irdeleyecek. Çapan, Hocaefendi’nin 1994’te yazdığı Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken yazısında Yeryüzü Mirasçıları'nın sekizinci vasfı olan sanat düşüncesini tamamlamadığını, ancak daha sonraki yıllarda mimari, mabed, şehir ve mekan üzerine yazdığı yazılarla İslam sanat düşüncesine açılımlar getirdiğini kaydediyor. Hocaefendi’den uzun yıllar ders okumuş olan Çapan’a göre bu ve benzeri sempozyumlar hem bir vefa borcu hem de Hocaefendi’nin gelecek kuşaklar tarafından nasıl hatırlanacağını belirleyecek faaliyetler. “Başkaları Hocamızı hiç taşımadığı vasıflarla hatırlatmaya çalışıyor; biz ise onun tanıdığımız, istifade ettiğimiz alim ve mürşid vasıflarıyla hatırlanmasını istiyoruz. Bu bizim insanlığa bir hüsn-ü şehadet vazifemiz aynı zamanda,” diyor ve Hocaefendi’yi seven, ilmine varis olmak isteyen herkesi, ama özellikle de gençleri 6-7 Eylül günlerinde YouTube başına çağırıyor.
Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumunda sunulacak makalelerin listesi şöyle:
İLİMLERE BAKIŞ OTURUMU
• Prof. Dr. Ayhan Tekineş – Temel İslami İlimlere Bakış: “Fethullah Gülen ve İslami İlimler”
• Prof. Dr. İrfan Yılmaz – Din-Bilim İlişkisi: “Bilim ve Din İkileminde Dengeli Bakış Örneği: Fethullah Gülen Hocaefendi”
• Prof. Dr. Mehmet Mahzun – Manevî Hayat: “Hocaefendi ve Manevî Hayat”
LİDERLİK & TOPLUMSAL BARIŞ OTURUMU
• Dr. Fevzi Saraç – Liderlik: “Manevi Otoriteden Toplumsal Etkiye: Fethullah Gülen’in Liderlik Modeli”
• Abdulhamit Bilici – Barış
• Prof. Dr. Mehmet Ateş – İhtilaflı Konuları Telif Yöntemiyle Çözüm: “Arabulucu ve Bir Çözüm İnsanı Olarak Fethullah Gülen Hocaefendi”
EVRENSEL DEĞERLER VE EĞİTİM OTURUMU
• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Evrensel İnsani Değerler: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Evrensel İnsani Değerler Perspektifi: Doğu-Batı Fikriyatı Açısından Bir Analiz”
• Prof. Dr. Adnan Aslan – Hümanizmaya Bakış: “İslami Değerlerden Kaynaklanan Kapsamlı Gülen Hümanizmi”
• Dr. Mehmet Altın – Hizmet Okulları: “Hocaefendi’nin İdeali: Hizmet Okulları”
• Dr. Adem Akıncı – Eğitime Genel Bakış: “Fethullah Gülen’in Eğitim Anlayışı”
KÜLTÜR VE SANAT OTURUMU
• Dr. Ergün Çapan – Sanat Ufku: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sanat Ufkunu Heceleme”
• Dr. Erol Kılıç – Tarih Metodolojisi: “Fethullah Gülen’in Perspektifinden Tarih ve Tarihçilik”
• Prof. Dr. Mehmet Gümüşkılıç – Türkçesi ve Türkçe’ye Verdiği Önem: “Hocaefendi’nin Türkçesi ve Türkçeye Verdiği Önem”
• Dr. Mehmet Doğan – Edebiyat Dünyası: “Gülen ve Edebiyat”
AİLE VE TOPLUM OTURUMU
• Dr. Figen Es – Aileye Bakış: “Hocaefendi ve Aile”
• Hilal Akdeniz – Modern Göç Toplumlarında Ailevî Problemlere Çözüm Önerileri
MEDYA VE İLETİŞİM OTURUMU
• Dr. Yusuf Sinan – Medya Ahlakı: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Medya Ahlakı Üzerine Mülahazaları”
• Ekrem Dumanlı – Medyaya Genel Bir Bakış: “Fethullah Gülen’in Medya Mülahazaları”
• Faruk Mercan – Medyada Yapılan Mülakatlar: “Hocaefendi ve Medya – Otuz Yılın Mesajları: 1994-2024”
DİYALOG OTURUMU
• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Diyaloğun Tarihi Temelleri: “Arşiv Belgeleri Işığında 19. Asır Osmanlı-Vatikan Münasebetleri ve Modern Dönemde Bir Sivil İnisiyatif Hareketi Olarak M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hoşgörü ve Diyalog Anlayışı”
• Prof. Dr. Selman Pak – Diyaloğun Dini Temelleri: “Muhammed Fethullah Gülen ve Diyalog”
• Dr. Muhammed Çetin – Diyalog ve Evrensel Barış: “Diyalog, Barış ve PeacefulCoexistence: Gülen ve Hizmet Hareketi’nin Otuz Yıllık Kurumsallaşmış Ahlaki Modeli”
Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumunun Respect Türkçe ve Hizmetten.com YouTube kanalları yayın linkleri:
6 Eylül 2025
• RESPECT Türkçe: https://www.youtube.com/live/rlWMKY4XIEU?si=PBdLKouh3Ept8Q6v
• Hizmetten: https://youtube.com/live/qKxifJk68iY?feature=share
7 Eylül 2025
• RESPECT Türkçe: https://www.youtube.com/live/FY5N24Rpcro?si=TdrVtAXiauaHQ0sr
• Hizmetten: https://youtube.com/live/4WLtNvmJj9k?feature=share