“250 AĞAÇ KESİLEREK YOK EDİLDİ”





“BU PROJE İSTANBUL’A İHANETTİR”





Kadıköy halkı Söğütlüçeşme'de devam eden gar projesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. “Söğütlüçeşme’de AVM ve beton istemiyoruz. Daha çok yeşil ve kamusal alan pankartı açan” kitle “Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir. Bilime, tekniğe ve yasalara uygun olmadan planlanan bu proje yüzünden 250 ağaç kesildi Kalan 250 ağaç da her an kesilebilir” denildi.Kadıköy'ün en önemli yeşil alanlarından biri olan Söğütlüçeşme’ye 108 ticari alan inşa etmesine karşı çıkan Kadıköy halkı, TCDD'nin Söğütluçesme'deki arazisinin önünde toplandı.Burada yapılan açıklamada, Kadıköy’ün son kalan yeşil alanlarından biri olan Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nu çevreleyen yaklaşık 100.000 m2 lik alana siyasal iktidar özel sektör eliyle Gar, AVM ve Otopark Projesi yapmak için 250 ağacı keserek yok etmiştir. Paravanlarla gizlenen içeride ruhsatsız bir biçimde yeni bir viyadük yapımı sürmektedir. Haydarpaşa Garı işlevsiz bırakılarak Söğütlüçeşme’yi trenlerin son durağı yapmak istiyorlar” denildi.“Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, Kent belleğini ve Kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır” denilen açıklamada, “Bu projenin gerçekleşmesine izin verirsek, trensiz bırakılılan Haydarpaşa GAR ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesi gündemdedir.Yüz yıldır olduğu gibi trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa Gardır. Söğütlüçeşme istasyonunun GAR olarak kullanılabilmesi için teknik olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım alanları yoktur. Söğütlüçeşme’ye GAR ve AVM planlamak ,Kent planlama ilkelerine, tekniğe ve bilime aykırıdır. Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir” ifadeleri kullanıldı.