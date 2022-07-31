Kadıköy'ün en önemli yeşil alanlarından biri olan Söğütlüçeşme’ye 108 ticari alan inşa etmesine karşı çıkan Kadıköy halkı, TCDD'nin Söğütluçesme'deki arazisinin önünde toplandı.
“250 AĞAÇ KESİLEREK YOK EDİLDİ”
Burada yapılan açıklamada, Kadıköy’ün son kalan yeşil alanlarından biri olan Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nu çevreleyen yaklaşık 100.000 m2 lik alana siyasal iktidar özel sektör eliyle Gar, AVM ve Otopark Projesi yapmak için 250 ağacı keserek yok etmiştir. Paravanlarla gizlenen içeride ruhsatsız bir biçimde yeni bir viyadük yapımı sürmektedir. Haydarpaşa Garı işlevsiz bırakılarak Söğütlüçeşme’yi trenlerin son durağı yapmak istiyorlar” denildi.
“BU PROJE İSTANBUL’A İHANETTİR”
“Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, Kent belleğini ve Kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır” denilen açıklamada, “Bu projenin gerçekleşmesine izin verirsek, trensiz bırakılılan Haydarpaşa GAR ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesi gündemdedir.
Yüz yıldır olduğu gibi trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa Gardır. Söğütlüçeşme istasyonunun GAR olarak kullanılabilmesi için teknik olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarım alanları yoktur. Söğütlüçeşme’ye GAR ve AVM planlamak ,Kent planlama ilkelerine, tekniğe ve bilime aykırıdır. Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir” ifadeleri kullanıldı.