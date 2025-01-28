Bu rakam çok tartışılır: 0.000000000000000 01627

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan hukuksuzluklara ilişkin Saraçhane’de ‘turpun büyüğü’ adıyla bir basın toplantısı düzenledi.





İmamoğlu, kamuoyunun ilk kez duyacağını söylediği bilgileri açıkladı:





Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında 2015’te yapılan bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı.





2020’de Danıştay karar verdi ve bana ceza sorumluluğu yüklenemeyeceğini karara bağladı.





HEP AYNI KİŞİ ATANIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre Danıştay’ın kararının altında 5 yüksek yargıcın imzası bulunuyor. Buna rağmen bana dava açıldı. 3 Temmuz 2022’de bu bilirkişi raporunu sundu, yazdığı raporla ihalede sorumluluğum olduğunu iddia etti. Böyle bir rapor yok.





Özel seçilmiş birisi. Bu sıra dışı kişinin adı; S.Bey Heybedeki turpun adı belli oldu. Danıştay’ın 5 yüksek yargıcı, Sayıştay’dan emekli 6 denetçi bizi haklı buldu; bir S. Bey haklı bulamadı.





İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya, yine bilirkişi olarak S. Bey atandı.





İsfalt ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak yine aynı. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının ardından, konunun İBB’ye getirilmek istendiğini belirtmiştim. İşte bilirkişi S. Bey’e verilen bu 2 dosya da aynı soruşturmada yer alıyor.





MİLLETİN GÖNLÜNDE YER ETMEZ

‘Kimdir bu’ diye. Bu arkadaşa, nedense hep CHP’li belediyelerin dosyaları düşüyor. Hayri İnönü zamanında Şişli, Şükrü Genç döneminde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe. 8 binden fazla bilirkişisi olan İstanbul’da, neden hep S. Bey tercih ediliyor? Evet Sayın Cumhurbaşkanı. Sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, nokta atış S. Bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez.





ALLAH SİZE DE NASİP ETSİN

Bağımsız yargıyı ve adalet sistemimizi ters düz etmek, kumpaslarla siyasi istikballer için kullanmak, sizden öncekilerin, hatta sizin döneminizde bile bunu yapanların nasıl ayağınadolaştıysa, yarın da emin olunuz ki, sizin ayağınıza dolaşacak. Milletin verdiği yetkiyi, yargı kumpaslarıyla iç edemezsiniz. Böyle yaparsanız, millet size ‘Hakkım haram olsun’ der. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uymak kadar güzeli yoktur. Rüyamda beni korkutacak bir kişi bile yok. Allah size de nasip etsin. Bunu duayla diliyorum.