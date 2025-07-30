'Bu rejimin insafına lanet olsun, minnet edenin Allah belasını versin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, cezaevinde tutulan CHP’li isimlerle ilgili süreci sert sözlerle eleştirdi. Tutukluların düğün, bayram gibi özel anlarında çekilen fotoğraflarının ailelerine ulaştırılmamasını “zulüm” olarak nitelendiren Özel,





“Bayramda çekilen fotoğraf yanmış dediler. Dijital makinayla çekilen fotoğraf nasıl yanar? 62 gün önceki nikah fotoğrafı hâlâ verilmedi. 2025 yılında karanlık odada fotoğraf tab ediliyor dediler. Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin.”





“Yıllarca çalışıp emeklisine merhamet göstermeyenler, asgari ücretliyi açlığa mahkûm edenler, bu ülkenin gençlerini yurt dışına kaçıranlar, burada dönüp de bir gelin hanımın gözyaşına mı merhamet gösterecekler?”





“Yargılama TRT’den canlı yayınlansın. Herkes iftirayı da görsün, gerçeği de. Beyaz Toroslar’ın yerini alan Ak Toroslar çetesinin yakamızdan düşmesini istiyoruz. Ama merak etmesinler, ne zaman düşerlerse biz de düştükleri yerde bulacağız.”





“Ekrem Başkan, ‘İmza atmayın, bedelini ben öderim’ demişti. Ama kim imza attıysa evinde, kim direndiyse içeride. Eşinden ayrı geçirdiği ilk geceyi içeride geçirenler onlardır.”





“Bizim arkadaşlarımızın morali yerin yedi kat üstünde. Sarayda oturanların, adalet sarayını işgal edenlerin morali yerin yedi kat dibinde. Biz kazanacağız, kötülük kaybedecek.”





“TRT yok, Anadolu Ajansı iftira yayıyor. Atatürk’ün ajansını bu hale getirdiler. Ellerinde bir çubukla A Haber’de anlatıyorlar. Ama hadi bakalım, yazın bakalım bir kağıda. Somutlaştıramazsınız.”





“Bu kadar iftirayı yazıp da kağıda dökemiyorlar. Çünkü somut yok. CNN ‘parasını ödemedi’ diyor, ama iddianamede tarih, saat, yer yazamazsan çöker. Şimdi iddianame yazılamıyor çünkü ellerinde sadece iftiraname var.”





“Sen bu çetenin üzerine git. Tarihi bir cesaret göster. Ana muhalefet lideri olarak tam destek vereceğim. Ama laf çakmakla olmaz. HSK’nın başkanısın, gerekeni yap.”





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün Silivri’de kıyılan nikâhında şahit olarak bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Özel, CHP’nin Mecliste kurulacak Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyona katılacaklarını açıkladı. Özel “Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız” dedi.Bugün de Gürkan’la Sinem’in aileleriyle birlikte törenlerine katıldık. Fotoğrafları, fotoğrafları bakalım ne zaman alacağız.Ama insanların en mutlu gününün, en önemli anının cezaevinde de olsa fotoğraflarını dahi onlardan sevdiklerinden esirgeyen ve 60 gündür içerideki hiçbir arkadaşımıza açık görüş fotoğraflarını vermeyen bu rejime lanet olsun.Bu rejimin insafına lanet olsun. Ne yapacaklardı? Gerçi böyle şeylere şaşırınca sonradan üzülüyorum. Ne yapacaktı? Bugün Sinem’in gözyaşlarına, Filiz’in gözyaşlarına merhamet mi göstereceklerdi? Yıllarca çalışıp emekli olan emeklisine merhamet göstermeyip onu aç sefil bırakanlar, asgari ücretlisini açlık sınırının altında çalıştıranlar, bu ülkenin gençlerinin geleceğine kıyanlar, burada dönüp de gelin hanımların gözyaşlarına mı merhamet gösterecekler?Tutuklu Gürkan Akgün’ün cezaevinde yaptığı nikâh törenine katıldığını belirten Özel, nişanlısı Sinem Hanım’ın gözyaşlarını anlatarak iktidara seslendi:19 Mart operasyonlarını “saray rejiminin darbesi” olarak nitelendiren Özel, yargılamaların siyasi olduğunu söyledi. Canlı yayınlanacak duruşmalar ve bir an önce hazırlanacak iddianamelerle bu sürecin son bulması gerektiğini vurguladı:Özel, içerideki birçok ismin iftiraya zorlandığını, bazı isimlerin baskı sonucu imza attığını, atmayanların ise hâlen tutuklu olduğunu söyledi:CHP lideri, tutuklu CHP’li isimlerin ve ailelerinin moralini yüksek bulduğunu belirtti. Mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Özel, siyasi iktidarın moralmen çöktüğünü dile getirdi:Medya üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasına tepki gösteren Özel, kamu kurumlarının partizanlaştırıldığını ve halkın haber alma hakkının gasp edildiğini söyledi:Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Savcılar bu ifadeleri değerlendirmeli” sözlerine yanıt verdi. İftiralarla dolu dosyaların iddianameye dönüştürülemediğini söyledi:Özel, Adalet Bakanı Tunç’a doğrudan çağrıda bulundu. HSK’nın başkanı olarak, hukuksuzluklara karşı adım atması halinde destekleyeceklerini söyledi:İddianame sürecinin ardından, siyasallaşmış yargı kadrolarının ve zorla iftira attıranların yargılanacağını belirten Özel, sürecin sonunda hesap sorulacağını söyledi:“Bu Ak Toroslar çetesi bir gün yargılanacak. Hakim, ‘Beni evladımla tehdit ettiler’ diyen ifadeye yeni soruşturma açmak zorunda kalacak. Biz o günü bekliyoruz.”