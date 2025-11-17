Samanyolu Haber /Gündem / Bu resimdeki aileden artık kimse yaşamıyor! Almanya'dan tatile gelmişlerdi /17 Kasım 2025 20:55

Bu resimdeki aileden artık kimse yaşamıyor! Almanya'dan tatile gelmişlerdi

İstanbul’da zehirlenme faciası: Anne ve 2 çocuğun ardından baba da kurtarılamadı

SHABER3.COM

İstanbul’da oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden aileden çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek’in ardından hastanede tedavisi devam eden baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi.

Fatih’te aynı aileden anne ve iki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada, otelde tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlamada kullanılan “alüminyum fosfit”in havalandırmadan odaya sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceği ihtimali güçlendi. Panzehiri olmayan ve tarım ile konutlarda pestisit olarak kullanılan bu maddenin ağır zehir etkisi nedeniyle yoğun bakımdaki baba Servet Böcek’in tedavisi de “alüminyum fosfit zehirlenmesi” şüphesiyle yeniden düzenlenmişti.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.
