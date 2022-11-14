Samanyolu Haber /Politika / ‘Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor’ /14 Kasım 2022 12:41

‘Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor’

Sol Parti’den yapılan açıklamada ‘İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen halk düşmanı terör saldırısını kim yapmış olursa olsun lanetliyoruz’ denildi.

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

Sol Parti, İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin, “İstiklal saldırısını lanetliyoruz. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen halk düşmanı terör saldırısını kim yapmış olursa olsun lanetliyoruz. Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor” açıklamasını yaptı.

Sol Parti, bugün İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ilk belirlemelere göre 6 kişinin ölümü ve 53 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstiklal saldırısını lanetliyoruz. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen halk düşmanı terör saldırısını kim yapmış olursa olsun lanetliyoruz. Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor. Bugün ülkemizin aydınlık geleceğine inanan; ezilenlerden, gençlerden Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü Kürt’üyle tüm emekçilerden yana olan herkes için bir kez daha düşünme günüdür. Gün, türlü hesaplarla ve pazarlıklarla cennetten kendine yer ayırma değil her an daha büyük bir karanlıkla halkın üzerine çöken cehennemin kapılarını kapatma günüdür.

SOL Parti, tüm gücüyle ezilen halkın birliği ve dayanışması için mücadele edecek, halka yönelen her saldırının, ülkemizi kaosa sürükleme gayretlerinin karşısında kararlılıkla duracaktır. Bu saldırıda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki... Sonraki Haber >>

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:32