Sol Parti, İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin, “İstiklal saldırısını lanetliyoruz. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen halk düşmanı terör saldırısını kim yapmış olursa olsun lanetliyoruz. Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor” açıklamasını yaptı.



Sol Parti, bugün İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ilk belirlemelere göre 6 kişinin ölümü ve 53 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu saldırı, herkesin aklına 7 Haziran sonrasındaki kanlı katliam dönemini getiriyor. Bugün ülkemizin aydınlık geleceğine inanan; ezilenlerden, gençlerden Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü Kürt'üyle tüm emekçilerden yana olan herkes için bir kez daha düşünme günüdür. Gün, türlü hesaplarla ve pazarlıklarla cennetten kendine yer ayırma değil her an daha büyük bir karanlıkla halkın üzerine çöken cehennemin kapılarını kapatma günüdür.



SOL Parti, tüm gücüyle ezilen halkın birliği ve dayanışması için mücadele edecek, halka yönelen her saldırının, ülkemizi kaosa sürükleme gayretlerinin karşısında kararlılıkla duracaktır. Bu saldırıda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”