Samanyolu Haber /Gündem / Bu sansür yasası Twitter ve Facebook'un fişini çeker! /20 Ağustos 2021 14:01

Bu sansür yasası Twitter ve Facebook'un fişini çeker!

Yeni çıkarılacak sosyal medya yasasıyla Türkiye'de kimliği ortaya çıkarılan isimsiz sosyal medya hesaplarının deşifre edileceği ve ilgili hesaplara ait bilgileri paylaşmayan sosyal medya şirketlerine para cezası kesileceği belirtildi.

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AKP’nin hazırladığı son sosyal medya sansür yasasının ayrıntıları havuz medyasında yayınlanmaya devam ediyor.

Adına dezenformasyon yasası denen ancak sosyal medyayı sansürleme amacı taşıyan yasaya göre sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede sosyal medyada muhalif olarak isimsiz ya da anonim isimle yazan kişilerle ilgili devletin birimleri adli sürecin işlemesi için sosyal medya platformlarından bu hesapların bilgisini isteyecek. Bu hesaplarla ilgili gerekli bilgileri paylaşmayan sosyal medya platformlarına para cezası kesilecek. 

AKP yöneticileri bu tür hesaplarla hedefin hakaret edenler olduğunu öne sürerken deneyimler, sosyal medyada makul eleştiri ve haberlerin de Türkiye'de suç sayıldığını gösteriyor. Havuz medyasına bilgi veren AKP'liler “normal şartlar altında fake hesap üzerinden birine hakaret edildiğinde, bunun kim olduğu bulunamıyor. Sosyal ağ sağlayıcı da bununla ilgili bilgileri vermiyor. O kişinin yaptığı yanına kâr kalıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına ‘Sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla’ diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz." diye konuştu.

Sosyal medyadaki bu isim deşifre etme işlemi yeni kurulacak ‘Sosyal Medya Başkanlığı’ tarafından denetlenecek. Söz konusu başkanlık, sosyal ağ sağlayıcılarından bu hesaplarla ilgili bilgi isteyecek, aynı zamanda haber ya da görüntülerin silinmesini talep edebilecek. 

Meclis açılır açılmaz ilk gündeme gelecek konunun bu yasa olduğunu ifade eden AKPliler Sansür, yasaklama ve engelleme iddialarını ise reddetti. 
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