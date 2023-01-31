Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer akademisyenler hedefteydi: Ankara ve İstanbul'da 46 kişiye gözaltı kararı /31 Ocak 2023 11:24

Bu sefer akademisyenler hedefteydi: Ankara ve İstanbul'da 46 kişiye gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmaları kapsamında Ankara'da 35, İstanbul'da ise 11 kişinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kayıtları olan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerle telefon irtibatları tespit edildiği, ByLock kullandığı ve öğrenci evlerinde kaldığı iddia edilen kişiler için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL’DA DA OPERASYON
Polis ekipleri ayrıca Hizmet Hareketi üyesi oldukları iddiası ile 11 ismi yakalamak için bu sabah operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan kişilerin itirafçıların beyanları üzerine gözaltına alındığı belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu sefer akademisyenler hedefteydi: Ankara ve İstanbul'da... Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:49