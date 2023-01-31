Bu sefer akademisyenler hedefteydi: Ankara ve İstanbul'da 46 kişiye gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kayıtları olan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerle telefon irtibatları tespit edildiği, ByLock kullandığı ve öğrenci evlerinde kaldığı iddia edilen kişiler için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.





Operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





İSTANBUL’DA DA OPERASYON

Polis ekipleri ayrıca Hizmet Hareketi üyesi oldukları iddiası ile 11 ismi yakalamak için bu sabah operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan kişilerin itirafçıların beyanları üzerine gözaltına alındığı belirtildi.