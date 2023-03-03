Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer de deprem sonrası sığındıkları çadırlar yıkıldı /03 Mart 2023 14:43

Bu sefer de deprem sonrası sığındıkları çadırlar yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgarda depremzedelerin kaldığı çadırlar yıkıldı.

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Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar etkisini artırarak devam ediyor.

Gazede Duvar'da yer alan habere göre, İskenderun'da Maraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı.

Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu.

Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini duyurdu.

Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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