Samanyolu Haber /Teknoloji / Bu sefer de yakıt tankları! /19 Şubat 2020 12:18

Bu sefer de yakıt tankları!

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yaptığı iki kazanın akabinde yere indirilen "737 Max" isimli modeli inceledikçe yeni problemler keşfetmeye devam ediyor. Şimdi de yakıt depolarında yabancı cisimler tespit edildi.

SHABER3.COM

"Max" tipi yolcu uçakları için sivil havacılık otoritelerinden yeniden uçuş izni almaya çalışan Boeing yaptığı incelemeler sırasında bu sefer de bazı uçakların yakıt tanklarında yabancı maddeler buldu.

2018 yılında Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen ve 350 kişinin hayatına mâl olan iki kazada 737 Max model uçaklarda "anti-stall" sistemine bağlı sensörlerin arızalı olduğu tespit edilmişti. 

Havacılık haber sitesi Leeham News'in haberinde uçaklardaki bütün depoların boşaltılacağını ve sıvıların buharlaşmasının bekleneceği ve sadece yakıt tanklarının incelenmesinin üç gün süreceği bilgi yer aldı

UÇAKLARIN GÖSTERGELERİNDE ARIZA!

Boeing'in kazalardan sonra başlattığı incelemelerde daha önce bilinmeyen bazı problemler tespit edildi.

Uçakların "stall olmasını engelleyen" ve kazalarda rolü olduğu tespit edilen VCAS isimli sistem üzerinde çalışılırken uçakların göstergesinde de bir problem olduğu ortaya çıktı. 

Şirket içi mesajlaşmalara göre uçakların test sırasında problemli olduğunun fark edildiği, yine de uçakların havayolu şirketlerine teslim edildiğini ortaya çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu sefer de yakıt tankları! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:48