Bu sefer de yakıt tankları!

"Max" tipi yolcu uçakları için sivil havacılık otoritelerinden yeniden uçuş izni almaya çalışan Boeing yaptığı incelemeler sırasında bu sefer de bazı uçakların yakıt tanklarında yabancı maddeler buldu.





2018 yılında Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen ve 350 kişinin hayatına mâl olan iki kazada 737 Max model uçaklarda "anti-stall" sistemine bağlı sensörlerin arızalı olduğu tespit edilmişti.





Havacılık haber sitesi Leeham News'in haberinde uçaklardaki bütün depoların boşaltılacağını ve sıvıların buharlaşmasının bekleneceği ve sadece yakıt tanklarının incelenmesinin üç gün süreceği bilgi yer aldı





UÇAKLARIN GÖSTERGELERİNDE ARIZA!





Boeing'in kazalardan sonra başlattığı incelemelerde daha önce bilinmeyen bazı problemler tespit edildi.





Uçakların "stall olmasını engelleyen" ve kazalarda rolü olduğu tespit edilen VCAS isimli sistem üzerinde çalışılırken uçakların göstergesinde de bir problem olduğu ortaya çıktı.





Şirket içi mesajlaşmalara göre uçakların test sırasında problemli olduğunun fark edildiği, yine de uçakların havayolu şirketlerine teslim edildiğini ortaya çıkarmıştı.