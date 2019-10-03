Bu sefer Ege’de deprem!

Ege Denizi saat 07:44’te depremle sarsıldı. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44’de Rodos Adası’nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.





DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK





Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ‘Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman’da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok’ dedi. Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.