Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Ege’de deprem! /03 Ekim 2019 08:19

Bu sefer Ege’de deprem!

Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde Marmaris ve Fethiye açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşti

SHABER3.COM

Ege Denizi saat 07:44’te depremle sarsıldı. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44’de Rodos Adası’nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ‘Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman’da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok’ dedi. Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.
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