Bu sefer hazırlıklı!

USA Today gazetesine yazdığı makalede Mark Zuckerberg ayrıca 4 milyon Amerikalının da yeni seçmen olarak kayıt olmasına yardımcı olmayı umduğunu belirtti.





Facebook, siyasetçilerin yanlış bilgiler içeren reklam kampanyalarına izin verdiği için eleştiri alıyor.







Zuckerberg, makalesinde "Zaten kararını vermiş olan ve seçimlerin olup bitmesini bekleyenler için siyasi reklamları kapatma seçeneğini getiriyoruz." diye yazdı.







Facebook ve Instagram'da kullanıcılar siyasi reklamlar çıktığında beliren kapatma seçeneğini tıklama veya ayarlardan bloke etme imkânına sahip olacak.





Siyasi reklamları bloke edenler, yeniden belirdiklerinde onları Facebook'a bildirebilecek.





FACEBOOK'TA OY KULLANMA BİLGİ MERKEZİ







Facebook, bu özelliğin birkaç hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) tüm kullanıcılara sunulmuş olacağını, sonbaharda da diğer ülkelere açılacağını belirtti.





Zuckerberg, kasımda yapılacak seçimler için henüz seçmen kaydını yaptırmamış olanları da zamanında kayıt yaptırmaları için teşvik etti.





Zuckerberg oy kullanmayı, "Demokrasinin en güçlü ifadesi, liderleri sorumlu tutmanın en iyi yolu ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok meseleye çözüm bulma şekli." olarak tanımladı.





Amerikalı Facebook ve Instagram kullanıcıları temmuz başından itibaren, sayfalarının en üstünde "Oy Kullanma Bilgi Merkezi" ismi altında yeni bir bilgilendirme özelliği görecek.





Burada, seçmen kaydı yaptırma, posta yoluyla oy kullanma gibi konularda bilgilere yer verilecek. Ayrıca devlet kurumları ile yerel seçim yetkililerinden güvenilir genel bilgiler paylaşılacak.





3 Kasım'da yapılacak seçimlere değin Facebook 160 milyon Amerikalıya ulaşacaklarını tahmin ediyor.





ÇEKİŞMENİN MERKEZİNDELER





ABD seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri siyasi bir çekişmenin merkezinde yer alıyor.





Geçen ay Başkan Donald Trump'ın bazı paylaşımlarını kaldırmadığı için Zuckerberg eleştiri almıştı.





Twitter ise Trump'ın posta yoluyla oy kullanma konusundaki paylaşımına yanlış bilgi içerdiği için uyarı koymuştu.





Trump ise sosyal medya platformlarının faydalandığı bazı koruyucu kanunları mayıs ayında kaldırmıştı.





BBC Türkçe'nin haberine göre Trump, Facebook ve Twitter gibi şirketleri, muhafazakârların sesini bastırmaya çalışmakla itham ediyor.