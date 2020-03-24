Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu sefer kalkış için "acil durum" çağrısı /24 Mart 2020 16:34

Bu sefer kalkış için "acil durum" çağrısı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu şirketlerinin 2020 yılında Koronavirüs salgını sebebiyle 252 milyar dolar kaybedebileceğini kaydetti.

SHABER3.COM

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolu şirketlerinin Koronavirüs salgını sebebiyle nakitlerini tüketebileceği uyarısında bulundu.

IATA'dan yapılan açıklamada, sağlık krizinin sektörün şimdiye dek mücadele etmek zorunda olduğu en büyük kriz olduğu vurgulanırken, sektörde trafiğin 2020 yılında yüzde 38 düşebileceği kaydedildi.

HÜKÜMETLER DESTEK VERMEZSE İFLASLAR ARTACAK

Likidite krizinin son sürat yaklaştığını işaret eden IATA yetkilileri hükümetlerden destek talep etti.

IATA başekonomisti ise, hava yolu şirketlerinin ayakta kalabilmesi için hükümetlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu ve tedbirlerin kredi hatları, nakit enjeksiyonları ve yeniden finansman gibi adımları içerebileceğini söyledi.

Alman havacılık devi Lufthansa koltuk kapasitesinin yüzde 90'ının atıl hâle geldiğini kaydetmişti. İngiltere'de EasyJet hükümetten destek talep etmişti. 

Kargo uçaklarının ise yüksek talep gördüğü belirtildi.
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