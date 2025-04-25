Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Kütahya güne depremle uyandı: Peş peşe iki sarsıntı! /25 Nisan 2025 09:46

Bu sefer Kütahya güne depremle uyandı: Peş peşe iki sarsıntı!

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 6 dakika arayla 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saat 07.23 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8.81 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden 6 dakika sonra da, yine aynı bölgede 3.9 büyüklüğünde ve yerin 11.61 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. 

VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA!
Kütahya Valisi Musa Işın, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun."
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