Bu şehirde korona virüsü kapan her 10 kişiden 7'si hayatını kaybetti

Gueterres, "Aden'de dünyanın en yüksek ölüm oranları görülüyor. Salgına yakalananların yüzde 70'i hayatını kaybediyor." dedi.







Yemen'de durumun oldukça trajik olduğunu ifade eden Guterres, uluslararası topluma dayanışma çağrısında bulundu.





Birleşmiş Milletler ve Suudi Arabistan 2 Haziran tarihinde Yemen için bağış konferansı düzenleyecek.







John Hopkins Üniversitesi'ne göre Yemen'de şu ana kadar 278 Covid-19 vakasına rastlandı 57 kişi hayatını kaybetti.





BM, düşük test kapasitesi nedeniyle gerçek rakamların rapor edilenden çok daha yüksek olabileceği endişesini dile getirdi.



