“Bu Silahları hızla orduya teslim edin"

Tula şehri silah fabrikasının yeni üretimlerini denetleyen Putin, Savunma sanayi yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.







Komersant’ın verdiği haberde Putin, “Askeri harekata katılan birliklere gerekli olan her şey, gerekli zamanda, yeterli miktarda, uygun kalitede ve kısa sürede silah, teçhizat, mühimmat ve teçhizat sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.





Osmanlı döneminde silah üretmeye başlayan Tula silah fabrikasında Askeri yönetimle de bir araya gelen Putin, “hızla yeni silahları orduya teslim edin" talimatı verdi.













Savunma Bakanı ise ayrı ziyarette





Rus savunma bakanı Sergey Şoygu da İjevsk kentindeki silah fabrikasını gezdi. Kalaşnikof üreten fabrikada yetkililerden bilgi alan Şoygu, yönetimin küçük silah talebinin karşılandığını söyledi. Devlet Başkanı Putin’in ve Savunma Bakanı Şoygu’nun ayrı ayrı silah üretim fabrikası ziyaretleri yapmaları ise dikkat çekti





Rus ordusunun bir yıla varan Ukrayna savaşında önemli sayıda askeri teçhizat kaybı olduğu ve artık askeri ekipman eksiği çektiği biliniyor.