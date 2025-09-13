Samanyolu Haber /Gündem / Bu silahların kaynağı ne? Ne için cephanelik oluşturuluyor? /13 Eylül 2025 13:09

Bu silahların kaynağı ne? Ne için cephanelik oluşturuluyor?

Sakarya’da bir eve düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar, tabancalar, binlerce mermi ve altın ele geçirildi.

SHABER3.COM

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Eylül günü Geyve’de operasyon gerçekleştirildi.

Y.G. (52) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kama (kesici-delici alet), 3 adet 5.56 milimetre fişek, 23 adet Ata lira altın, muhtelif sayıda silah yedek parçası ve tamir kiti ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Y.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
