Samanyolu Haber /Gündem / "Bu silahlarla 15 Temmuz gecesi kaç kişi hayatını kaybetti?" /09 Temmuz 2021 10:08

"Bu silahlarla 15 Temmuz gecesi kaç kişi hayatını kaybetti?"

MİT TIR’larını durduran Adana eski Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun da avukatı olan Vural Ergül Twitter hesabı üzerinden önemli bir noktaya dikkat çekti ve bir soru yöneltti. Ergül "Bu silahlarla 15 Temmuz gecesi kaç kişi hayatını kaybetti" diye sordu.

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Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem 15 Temmuz’da hem de sonrasında ‘kayıtsız’ silahlar dağıtmaya devam ettiğine yönelik ifşaatı yeni soruları gündeme getirdi. Merak edilen sorulardan birini avukat Vural Ergül Twitter hesabı üzerinden gündeme taşıdı. 

Vural, “SORU: 15 Temmuz’da yaşamını yitirmiş ya da yaralanmış kaç yurttaş Sedat Peker’in dağıtıldığını açıkladığı o kayıt dışı silahlarla yaşamını yitirdi veya yaralandı” diye sordu.



İşte o paylaşım;

15 Temmuz sürecinde 249 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Fakat o gece ölenlerin birçoğuna otopsi yapılmadığı veya yapılsa bile bu raporların bulunamadığı ortaya çıkmıştı. Hayatlarının kaybedenlerin birçoğunun hangi silahlarla öldürüldüğü hala meçhul durumda.
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