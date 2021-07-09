"Bu silahlarla 15 Temmuz gecesi kaç kişi hayatını kaybetti?"

Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem 15 Temmuz’da hem de sonrasında ‘kayıtsız’ silahlar dağıtmaya devam ettiğine yönelik ifşaatı yeni soruları gündeme getirdi. Merak edilen sorulardan birini avukat Vural Ergül Twitter hesabı üzerinden gündeme taşıdı.





Vural, “SORU: 15 Temmuz’da yaşamını yitirmiş ya da yaralanmış kaç yurttaş Sedat Peker’in dağıtıldığını açıkladığı o kayıt dışı silahlarla yaşamını yitirdi veya yaralandı” diye sordu.













İşte o paylaşım;





15 Temmuz sürecinde 249 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Fakat o gece ölenlerin birçoğuna otopsi yapılmadığı veya yapılsa bile bu raporların bulunamadığı ortaya çıkmıştı. Hayatlarının kaybedenlerin birçoğunun hangi silahlarla öldürüldüğü hala meçhul durumda.