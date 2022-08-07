Rencide edici olduğu için öğretmenlere 'Kariyer Sınavı'na girmeme çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz." ifadelerini kullandı.





Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:







Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.









