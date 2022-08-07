Samanyolu Haber /Gündem / "Bu sınava girmeyin" /07 Ağustos 2022 20:21

"Bu sınava girmeyin"

'Kariyer Sınavı' konusunda öğretmenlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rencide edici olduğu için öğretmenlere bu sınavava girmeme çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Rencide edici olduğu için öğretmenlere 'Kariyer Sınavı'na girmeme çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.


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