Samanyolu Haber /Gündem / Bu site damadın yaktığı parayı "kayınbiraderine anlatır gibi" anlatıyor /16 Nisan 2021 09:41

Bu site damadın yaktığı parayı "kayınbiraderine anlatır gibi" anlatıyor

Merkez Bankası rezervlerinden harcanıp yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilen 128 milyar dolarla ilgili asılan afişlerden sonra bir de internet sitesi kuruldu.

SHABER3.COM

Site üzerinde yer alan ürünlerden hayali alış veriş yaparak 128 milyar dolarla neler alınabileceği hesaplanıyor. 

128milyardolar.net isimli sitede ekmek, 20 kilo soğan ve patates, 35'li çokomel, 5 litre ayçiçek yağı, iPhone, Porsche Cayenne, havuzlu villa, Survivor Adası, Osmangazi Köprüsü, F-35, İstanbul Havalimanı ve Biontech aşısı gibi ürünlerden istediğiniz kadarını seçtikten sonra harcamayı bitir seçeneğini tıklayınca ne kadar tuttuğu ve 128 milyardan ne kadar kaldığı bilgisi veriliyor.

Daha sonrasında açılan pencere ise 128 milyar dolarla başka neler yapılabileceği anlatılıyor. Notta "8 milyon üniversite öğrencisine 2 bin ay boyunca KYK bursu verilebilirdi. 10 milyon asgari ücretle çalışan vatandaşımıza 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi. 84 milyon vatandaşımızın her birine pandemi döneminde bin 500 dolar nakit yardımı yapılabilirdi." bilgisi yer alıyor.

Site çıkan sonucu size görsel olarak üreterek sosyal medyada paylaşmanızı da sağlıyor.
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