Samanyolu Haber /Gündem / Bu son depremler hiç de hayra alamet değil... /27 Haziran 2020 10:09

Bu son depremler hiç de hayra alamet değil...

Türkiye’de son aylarda meydana gelen 5 ve üzeri depremler endişeleri artırdı. Deprem uzmanları son zamanlarda gerçekleşen depremlerin beklenen büyük depremlerin habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

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son olarak dün Manisa’da meydana gelen ve birçok çevre ilden hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem, önceki gün de Van’da yaşanan 5.4 büyüklüğünde deprem neler oluyor tartışmalarına neden oldu. 

1999-2003 ARASI GİBİ

Birgün’e konuşan afet uzmanı Dr. Kubilay Kaptan “İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerimiz için 6-7 büyüklüğü arasında bir deprem bekleniyor. Son zamanlarda gerçekleşen depremler, bunların olma olasılığını artırdı. Ön büyük korkum Bursa. İstanbul depreme bir hazırsa Bursa sıfır hazırdır” dedi.

Deprem istatistiklerine bakıldığında düzenli olarak bir deprem fırtınasına girildiğini belirten Kaptan, “1999 ve 2003 yılında da böyle bir fırtınaya girildi. Yay geriliyor ve bir yerlerde enerji açığa çıkmak zorunda. Enerjinin boşalması için bu depremler oluyor. Bütün bir rahatlama için gereken enerji hâlâ boşalmış değil” diye konuştu.

Kaptan, barajların ve büyük sanayi yapılarının yüzde 95’inin deprem bölgesinde olduğunu ve önlem alınmazsa büyük hasarların gerçekleşeceği uyarısında bulundu.

500 DİRİ FAY VAR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de şunları söyledi:

“Doğa hiçbir zaman düzenli davranmıyor. Türkiye’de bilinen 500 tane diri fay var. Dolayısıyla herhangi bir yerde bu tür depremler olursa bizim için şaşırtıcı değil. Büyük deprem beklenen yerler var. Bunlardan bir tanesi Marmara, Bingöl Yedisu, Doğu Anadolu fayı, Hatay Ölüdeniz fayı, ve batı anadolunun çoğu kısmı deprem beklediğimiz yerler, oralarda da yakın zaman deprem olsa şaşırtıcı olmaz. Önemli olan hazır olmak. Faylarla uğraşmak yerine hazır değilseniz deprem sizi vuruyor.”

TÜRKİYE ALARM VERİYOR

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi de şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye alarm veriyor. Yapı stokumuz güvenli değil; büyük bölümü güçlendirilmeli ya da yıkılıp yeniden yapılmalı. İnsan hayatına değer vermediğinizin, kentleri betonlaştırarak oradan doğacak rantı önemsediğinizin farkındayız. Ancak şunu bilmenizi isteriz ki, bugün bütçe olanaklarının deprem önlemleri için kullanılmasının getireceği yük, olası bir İstanbul depreminin ortaya çıkaracağı ekonomik yıkımın yanında yok hükmünde kalacak. Yaşanacak acıların vebali önlem almayanların omzundadır.”
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