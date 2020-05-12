"Bu soruyu bana sorma Çin'e sor"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, muhabirlerden biriyle tartışmasının ardından basın toplantısı aniden bitirdi.





Beyaz Saray'da pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, CBS News muhabiri Weijia Jiang, Trump'a ABD'de yapılan Covid-19 testi sayısına neden bu kadar vurgu yaptığını sordu.





Her gün ABD'de daha fazla vaka görüldüğü ve insanlar hayatını kaybetmeye devam ettiği halde test sayılarının neden küresel bir rekabete dönüştüğünü sorgulayan Jiang, Trump'a "Bu neden bu kadar önemli" sorusu sordu.







Trump'ın muhabirin sorusuna yanıtıysa, "Bana sorma, bu soruyu Çin'e sor" şeklinde oldu. Trump, "Dünyanın her yanında insanlar hayatını kaybediyor. Belki de bu Çin'e sorman gereken bir sorudur" ifadelerini kullandı.





Çin doğumlu olan ve 2 yaşındayken ABD'ye göç eden Jiang Trump'ın yanıtı üzerine, "Bunu neden özellikle bana söylüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Trump ise cevaben bunu "böyle çirkin bir soru soran herkese" diyeceğini söyledi.





Jiang, "Bu çirkin bir soru değil" diyerek "Neden bu kadar önemli?" sorusunu yineledi.





Daha sonra CNN mubiriyle de tartışan Trump'ın toplantıyı aniden bitirdiği ve mekandan uzaklaştığı bildirildi.