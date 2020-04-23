Bu söylediklerinin siyasetle alakası yokmuş!

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eşi Fatmanur Altun'un İstanbul Kuzguncak'ta villalarının bahçesine inşâ ettikleri kaçak kamelyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararı ile yıkılması ile başlayan tartışma devam ediyor.





Kamudan aldığı çifte maaşla daha önce eleştirilen Fatmanur Altun şahsi Twitter hesabında, "Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum." mesajını paylaştı.





FATMANUR ALTUN'DAN CHP'YE SUÇLAMA





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanı'nın evlerini fotoğraflarken yakalandığını iddia etti. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.





Arazi haberini görmezden gelen Kanal D'nin ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın ise Twitter hesabında Altun'un mesajını da ilave ederek şunları kaydetti: "Bu yazdıklarımın siyaset ile alakası yok. Kocası evde değil; Cumhurbaşkanı ile görevde. Çocukları ile evde tek bir kadın."





"Bu yapılanı bana kimse açıklayamaz. Kınıyorum!" diyen Aydın, "Evde nasıl rahat edecekler şimdi. @fatmanuraltun Fatmanur hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.







CHP O İDDİAYI TEKZİP ETMİŞTİ





CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Vakıflar'a ait Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak çardak ve şömine yaptıran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak istediği ve bu arada koruma polislerine yakalandığı iddiasını tekzip etmişti.