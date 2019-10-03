Bu sözler çok tehlikeli...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mağdur edilen 150 bin kişiye yönelik sözlerine bir tepki de eski AKP'li isimden geldi.





AKP'nin kurucu üyelerinden biri olan ve KHK ile üniversiteden atılan Fatma Bostan Ünsal, “Bostancı’nın ‘Devletin istemediğiyle çalışmama hakkı olduğu’ anlamına gelecek sözleri çok tehlikelidir.” dedi.





ÜNSAL: 28 ŞUBATÇILAR DA "BAŞÖRTÜLÜ İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ" DEMİŞTİ





Ünsal, 28 Şubat 1997'de post-modern darbe döneminde benzer gerekçelerle başörtüsünün yasaklandığına işaret etti.





AKP'nin 68 kurucu üyesinden biri olan Fatma Bostan Ünsal, AKP'nin Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Eylül 2016 yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nden ihraç edilmişti.

"Bu keyfiliğe götürür." diyen Ünsal şunları kaydetti: "28 Şubat devleti başörtülüleri çalıştırmak istemedi, nitekim bizim bağımsız yargımızın kararlarından sonra başörtüsünü takmaya devam edenleri işten attı."





Naci Bostancı, önceki gün Habertürk’te "Gün Ortası" programında “KHK’lılara af gelecek mi?” sorusu üzerine şunları dile getirmişti: “Öyle bir şey olmaz. Bu işin propagandası ile hukuk temelindeki uygulaması, şüphesiz birbirinden farklı olacaktır. KHK’lılar diye bir grup yok."





CİHANGİR İSLAM: SUÇLU DEĞİLİZ Kİ AF İSTEYELİM





"Çok farklı nitelikler taşıyan insanlar var. Kimisine ilişkin delil bulunamamış beraat etmiş, fakat devlet aklında bir şüphe kalmış, onunla çalışmak istemiyor mesela." diyen Bostancı'ya Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam cevap vermişti.





KHK ile üniversiteden ihraç edilen 7 bin 500 akademisyenden biri olan İslam, "KHK'lılar olarak sizden af beklemiyoruz. Çünkü suçlu değiliz. Sadece hukuku işletin diyoruz, hukuku." ifadelerini kullanmıştı.



