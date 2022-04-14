keyif almak amacıyla bazı yarışlara katılabileceğini belirten 36 yaşındaki ABD'li kadın atlet Allyson Felix, ancak sezon sonunda emekşiye ayrılma kararı aldığını açıkladı.







"BU SPOR VEDA EDİYORUM"



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tüm zamanların en iyi kadın atletleri arasında gösterilen ABD'li Allyson Felix, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı. Tüm zamanların en iyi kadın atletleri arasında gösterilen ABD'li Allyson Felix, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

Ayrılık kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyuran 36 yaşındaki Felix, "Küçük bir kızken, bana 'tavuk ayaklı' derlerdi. En inanılmaz rüyalarımda bile böyle bir kariyerim olabileceğini düşünmemiştim. Hayatımı değiştiren bu spora büyük minnettarlık duyuyorum. Koşmaya her zaman kendimi adamıştım ama ilk kez bu spora bir şey verebileceğimden emin değilim. Bende emeği geçenlere teşekkür ederek bu spora veda ediyorum." ifadelerini kullandı.Bu sezon derece yerine keyif almak amacıyla bazı yarışlara katılabileceğini belirten Allyson Felix, kariyeri boyunca atletizmin farklı kategorilerinde büyük başarılar elde etti.