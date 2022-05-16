Samanyolu Haber /Dünya / "Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” /16 Mayıs 2022 22:26

"Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin”

Rusya yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırılar sürerken, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında kuşatılan Ukraynalı askerlerle ilgili Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yapıldığı belirtildi.

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Rus askerleri tarafından Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında kuşatma altında tutulan Ukraynalı askerlerle ilgili Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yapıldığı aktarıldı.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili olarak Erdoğan'a yardım götürmeyin çağrısı yaptı.

Kadirov telegram hesabından Erdoğan'a, “Azov savaşçıları, size masum kurbanlar olarak gösterilen ve yargılanmadan kaçmaya çalışan katiller ve kafirlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.
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