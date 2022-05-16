Rus askerleri tarafından Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında kuşatma altında tutulan Ukraynalı askerlerle ilgili Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yapıldığı aktarıldı.Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili olarak Erdoğan'a yardım götürmeyin çağrısı yaptı.Kadirov telegram hesabından Erdoğan'a, “Azov savaşçıları, size masum kurbanlar olarak gösterilen ve yargılanmadan kaçmaya çalışan katiller ve kafirlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.