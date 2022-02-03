Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu Süleymaniye Camisi'ne yapılan zulümdür' /03 Şubat 2022 07:32

'Bu Süleymaniye Camisi'ne yapılan zulümdür'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatına, caminin silietini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.



ERDOĞAN: “KATAR-TÜRKİYE-KİPTAŞ İŞ BİRLİĞİYLE YIKILIP ASLINA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLECEK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Süleymaniye Camii'nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, “Bütün o tarihi eserler, Katar-Türkiye-Kiptaş iş birliğiyle yıkılıp aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” demişti.


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