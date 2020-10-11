Samanyolu Haber /Sağlık / Bu süreçte psikolojik olarak hemşireler tükendi /11 Ekim 2020 13:14

Bu süreçte psikolojik olarak hemşireler tükendi

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), Covid-19'la mücadelede ön saflarda yer alan hemşirelerin çoğunun tükenmişlik ve psikolojik sorun yaşadığını, birçoğunun da iş dışında taciz veya ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

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10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yapılan açıklamada, küresel çapta bakım merkezlerindeki hemşirelerin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarına yönelik kişisel koruyucu ekipman tedarikinde yetersiz kalındığı vurgulandı.

Örgütün Cenevre'deki genel merkezinde düzenlenen programda açıklama yapan ICN Genel Direktörü İngiliz hemşire Howard Catton, yaşananlara değinerek, "Hemşireler üzerindeki ruh sağlığı etkisi konusunda son derece endişeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ulusal hemşire derneklerinin son araştırmasına göre, bu derneklerin yüzde 70'ten fazlası hemşirelerin şiddete veya ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdiğine işaret ediyor." diyen Catton, "Bunun sonucu olarak da akıl sağlığı baskısı ve aşırı psikolojik sıkıntı durumlarından derin endişe duyuyorlar." sözleriyle hemşire örgütlerinin kaygılarını dile getirdi.

Reuters'a göre bu rakam, dünyada 130'dan fazla ülkedeki ulusal hemşire örgütlerinin dörtte birinin gerçekleştirdiği anketlere dayanarak ortaya çıkarıldı.

Catton, hemşirelerin fiziksel ve sözlü taciz de dahil olmak üzere zihin sağlıklarını etkileyen geniş bir sorun yumağıyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

ICN, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin ön saflarında yer alan hemşireler için daha iyi koruma ve çalışma koşulları talep etti.
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