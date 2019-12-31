Bu tarihe 'mümkün' gözüyle bakılmıyordu ama İsrail başladı

İsrail 3,6 milyar dolar değerinde doğal gaz rezervine sahip Leviathan sahasından doğal gaz çıkarmaya başladı.





Doğal gaz sahasıyla ilgili idari gecikmeler ve çevreci grupların mahkemelere yaptığı itirazlar nedeniyle üretimin takvime uygun olarak 2019 yılı sonuna yetişmesine mümkün gözüyle bakılmıyordu.





Fakat mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasının ardından doğal gaz çıkarma lisansını elinde bulunduran Teksas merkezli Noble Energy ile İsrailli ortakları Delek Drilling ve Ratio Oil operasyonların başladığını duyurdu. Böylece İsrail'in doğal gaz üretimi iki katına çıkmış oldu.





Leviathan sahasını kuyuları Hayfa limanının 130 kilometre açığında bulunuyor. Çıkarılan gaz denizaltına yerleştirilen boru hatları ile karaya taşınacak ve ülkenin doğal gaz şebekesine bağlanacak. İlk olarak iç piyasaya verilecek olan doğal gazın İsrail'in elektrik üretiminde kullandığı petrol ve kömüre bağımlılığını azaltması bekleniyor.





2010 yılında keşfedilen Leviathan sahasında 535 milyar metreküp doğal gaz ve 34 milyon varil yoğunlaşmış gaz olduğu tahmin ediliyor.





Ocak ayı ortasından itibaren ihracata başlanacak





Geçmişte İsrail'e doğal gaz ihraç eden Mısır ocak ayı ortasından itibaren İsrail'den doğal gaz satın almaya başlayacak. On beş yıllık zaman diliminde Leviathan sahasından 60 milyar metreküp, yakınındaki Tamar sahasından ise 25,3 milyar metreküp doğalgaz almayı planlayan Mısır'ın toplamda 19,5 milyar dolar ödeyeceği tahmin ediliyor.





2016 yılında Leviathan'ı işleten grup Ürdün'ün ulusal elektrik şiketiyle de 10 milyar dolarlık doğal gaz tedarik anlaşması imzalamıştı.