Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu Türkiye'nin 'iflas' ettiğinin bir işareti mi? /14 Haziran 2022 12:10

Bu Türkiye'nin 'iflas' ettiğinin bir işareti mi?

Ekonominin döviz ihtiyacı artarken, mevcut kur ve ekonomi politikaları her geçen gün daha çok sorgulanırken, Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası 850 baz puana yaklaştı.

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Bu gelişmelerle birlikte TL'nin değer kaybı bir kez daha belirginleşirken Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, döviz cinsi dış borçlar nedeniyle iflas olasılığını işaret etti.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu."



ÇİFT HANEYE YÜKSELDİ

Öte yandan yükselen CDS Hazine'nin dolar cinsi borçlanma maliyetinin çift haneye yükseldiğine işaret ediyor.

TL'NİN DEĞER KAYBI ARTIYOR

Türkiye'de uygulanan ekonomi ve kur politikasına ilişkin riskler nedeniyle oluşan endişe ile piyasalar uzun süredir baskı altında. TL nisan sonundan beri yüzde 14'e yakın, yılbaşından beri yüzde 23,5'in üzerinde değer kaybetti.

TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.
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