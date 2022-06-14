Bu Türkiye'nin 'iflas' ettiğinin bir işareti mi?

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kara, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu."
ÇİFT HANEYE YÜKSELDİ
Öte yandan yükselen CDS Hazine'nin dolar cinsi borçlanma maliyetinin çift haneye yükseldiğine işaret ediyor.
TL'NİN DEĞER KAYBI ARTIYOR
Türkiye'de uygulanan ekonomi ve kur politikasına ilişkin riskler nedeniyle oluşan endişe ile piyasalar uzun süredir baskı altında. TL nisan sonundan beri yüzde 14'e yakın, yılbaşından beri yüzde 23,5'in üzerinde değer kaybetti.
TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.
CDS NEDİR?
Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.