Bu üç kişiye aşı pasaportu verilebilecek

Avrupa Komisyonu, bu kapsamda "Dijital Yeşil Sertifika" önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve "Dijital Aşı Pasaportu" ya da "Dijital Yeşil Sertifika" olarak adlandırılan tasarı Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklandı.







Avrupa vatandaşlarının özellikle yaz tatili sırasında birlik sınırları içinde serbest dolaşımını amaçlayan Yeşil Sertifika, mobil telefonlardaki bir QR kodu veya bunun kağıda basılı değişik bir biçiminden oluşacak.





Ücretsiz olan sertifika üç ayrı grupta verilecek. Bunlar şöyle:





*AB tarafından tanınan bir aşı uygulanmış kişiler.





*Kısa süre içinde yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkanlar.





*Son altı ayda Covid -19'a yakalanan ve bu nedenle virüse karşı bağışıklık geliştiren kişiler.





Bu üç aşamalı yaklaşımla, henüz aşı sırası gelmemiş ya da aşı olmak istemeyen kişiler ile Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmamış aşıları uygulayan AB vatandaşlarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi amaçlanıyor.





Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa dijital aşı kimliğinin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını açıkladı.





İçişleri Komiseri Ylva Johansson aşı pasaportu ile açıklamalarda bulundu. Johansson, “Veriler merkezi bir veri tabanında tutulmayacak ve üye devletler, pasaport sahibinin adı, kullanılan aşının türü, aşılama tarihi, herhangi bir test sonucu gibi gerekli verilerin sağlanması ve saklanmasından ve kişilerin dokunulmazlığından sorumlu olacaktır” dedi.





Johansson, Çin ve Rus aşılarına ilişkin de konuştu ve “Tüm üye devletlerin aşı pasaportunu uygulamaları beklenmektedir ancak Rus ve Çin aşıları gibi AB'de tanınmayan aşılarla aşılanmış vatandaşlara izin verilip verilmeyeceğine her devletin kendisinin karar vermesi gerekecektir” ifadelerini kullandı.





Avrupa Parlamentosu üyelerinden Manfred Weber yaptığı açıklamada “Avrupa'da aşılama arttığına göre, serbest dolaşım ve seyahat hakkına geri dönme perspektifine sahip olmalıyız. Aşı belgesi bunu yapmanın iyi bir yoludur. Ancak ne yazık ki, bunu tartışırken zaten aylarımızı kaybettik. Önerinin acil bir mesele olarak kabul edilmesi gerekiyor” diye konuştu.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uluslararası seyahatlerin ön koşulu olarak aşı sertifikası talep etmemeyi tavsiye etmişti.