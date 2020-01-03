Bu inişe yürek dayanmaz!





Wassink, 12 Ekim 2018'de pist boyunca saatteki hızı 74 kilometreyi (40 knot) bulan kuvvetli rüzgâra rağmen TUI Havayolları'na ait Boeing 757-200 uçağını yan vaziyette piste indirmişti.





Aradan geçen süreye rağmen Wassink'in muhteşem performansını geçen kaptan pilot çıkmadı.









Kaptan Pilot Wassink devasa yolcu uçağını büyük bir dikkatle piste indirmişti.





PİLOTLAR NE KADAR TECRÜBELİ İSE...





Görüntüleri sosyal medyada yorumlayan pilotlar, "Uçağın çapraz rüzgârı telafi etmesi gerekir, aksi takdirde pistten dışarı itilir. Pistin dışını itilmemek için pilotlar uçağın burnunu rüzgârın geldiği yöne doğru yönlendirir ve bu çok zordur. Mürettebatın bilgi birikimi, tecrübesi ve refleksleri belirleyicidir." değerlendirmesinde bulundu.





Görenlerin yüreğini ağzına getiren yan inişte tek yolcunun bile burnu kanamamıştı.

Sosyal medya İngiltere'nin güney batısındaki Bristol Havalimanı'nda şiddetli rüzgâra rağmen yolcu uçağını piste indirmeyi başaran kaptan pilot Brenda Riepsaame Wassink ve yardımcısını alkışlıyor.