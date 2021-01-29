Samanyolu Haber /Dünya / Bu ülkelerden gelenler Almanya'ya giriş yapamayacak /29 Ocak 2021 21:44

Bu ülkelerden gelenler Almanya'ya giriş yapamayacak

Almanya'da koronavirüse karşı alınması planlanan yeni önlem kapsamında, 17 Şubat tarihine kadar İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.

SHABER3.COM

Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak.

Almanya, Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan türünün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişleri yarından itibaren 17 Şubat'a kadar durduğunu açıkladı.

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı, mutasyona uğramış Koronavirüs'ün daha hızlı bulaşan ve daha ölümcül türünün ülkede yayılmasını engellemek için tedbirleri sıkılaştırdı. Yeni tedbirler kapsamında mutant virüsün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişler, 17 Şubat'a kadar durduruldu. Uçuş yasağı, Pazar gününden itibaren Güney Afrika'daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacak.

Almanya'da ikamet eden ve ikamet hakkına sahip kişiler ve malların dolaşımı için ise giriş yasaklarında istisnalar yapılacak. Geri dönen Almanlar için sıkı test ve karantina zorunluluğu geçerli olurken, hava yollarının yanı sıra tren, otobüs ve nakliye şirketlerinin de yarından itibaren söz konusu bölgelerden Almanya'ya insan taşımasına izin verilmeyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu ülkelerden gelenler Almanya'ya giriş yapamayacak Sonraki Haber >>

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:16