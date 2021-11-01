Samanyolu Haber /Gündem / "Bu ülkeyle ne zaman ilgileneceksin?" /01 Kasım 2021 14:47

"Bu ülkeyle ne zaman ilgileneceksin?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son açıklanan zamlar sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Kılıçdaroğlu, “Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun?” diye sordu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah art arda gelen zam haberlerinin ardından Twitter’daki hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Zamlar durmuyor. Ekim’de 93 kuruş zamlanan LPG’ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık.” ifadelerini kullandı. 

Paylaşımının devamında Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, “Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?” diye sordu.



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