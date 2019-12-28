Bu üniversitede bölüm ve öğrenci yok, hoca ve maaş çok!









Dersim’de 2008 yılında açılan Munzur Üniversitesi’nde toplam öğrenci sayısı bir muamma. İlk açıldığında toplam yed bin civarında olan öğrenci sayısı, 2019 yılında iki bin 500 ile ü bin arasında bir düşüş yaşandı. Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, üniversitede altı bin öğrencinin kayıtlı olduğunu iddia etse de, üniversitenin açılışından bu yana birçok bölüm kapatıldı, birçoğu ise “Tabelası var öğrencisi yok” noktasına getirildi.





Munzur Üniversitesi’nde 2018’de öğrenci alımı yapılmayan Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Biyo Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümleri kapatıldı. Bu bölümlerde yer alan yaklaşık 40 öğretim görevlisi, kapatmalarla birlikte Meslek Yüksek Okulu’nda farklı bölümlere aktarıldı. Mühendislik fakültesinde var olan bölümlerdeki öğrenci sayısında ise yüzde 65 oranında düşüş oldu.





2018’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ekonometri, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümleri de kapandı. Bu bölümlerdeki öğretim görevlilerinin ne yaptığı, hangi bölümlere aktarıldığı hakkında bilgi alınmazken, söz konusu görevlilerin düzenli olarak maaşlarını aldığı belirtildi.





2012’de kurulan İletişim Fakültesi’ne ise tek bir öğrenci alınmazken, bu bölümde bir dekan, rektörün şoförü olan, ancak fakülte sekreterliğine atanan Yunus Başarır, beş araştırma görevlisi, bir de öğretim üyesi bulunuyor. Fakültedeki öğretim görevlilerinin hiçbir derse girmeden maaşlarını aldığı ifade edildi.





Üniversitenin açıldığı günden bu yana Su Ürünleri Fakültesi’nde de hiç öğrenci alımı yapılmazken, akademik kadro doluluk oranında hiç eksilme olmadığı dile getirildi. Öğrencisi olmayan Su Ürünleri’ndeki eğitim görevlileri de ders vermeden maaşlarını alıyor.





Elazığlı olan Rektör Ubeyde İpek’in, Munzur Üniversitesi’nde alımını yaptığı öğretim görevlilerin, akademik ve idari çalışanların yüzde 80’inin Elazığlılardan oluşturduğu belirtildi. Ayrıca Rektör İpek hemşerilerine yaptığı kıyağın yanı sıra 2018’de de yeğeni Elif Sezer’i Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü araştırma görevlisi, kız kardeşi Seda Gündüzalp’ı Pertek Sakine Genç Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi olarak atamıştı.





Mezopotamya Ajansı'ndan Semra Turan'ın haberine göre, Munzur Üniversitesi’nde “süper akademisyen” kadrosuyla dolu olduğunu söyleyerek, birçok öğretim görevlisinin kendi alanı dışında çalıştığını, birçoğunun ise derslere dahi girmeden maaşlarını aldığını, bunun da üniversitede sağlıklı eğitimin olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti.





Üniversite çalışanları, Munzur Üniversitesi’nin Elazığlılarla dolup taşmasını şöyle anlattı:





“Elazığ Fırat Üniversitesi’ni bitirenlerin, her ne hikmetse sadece kısmetleri Munzur Üniversitesi’nde açılıyor. En kısa sürede burada hoca, araştırma görevlisi, öğretim üyesi oluyorlar. Başarılı ve hızlı bir yükselişle Rektör Ubeyde İpek, aile saadeti kadrosunu koruduğu gibi hemşerilerini de iyi koruma altına almıştır.”