Samanyolu Haber /Gündem / Bu video kaçmaz: 15 Temmuz’u yapan (!) bu 20 kişiymiş… /29 Temmuz 2024 23:25

Bu video kaçmaz: 15 Temmuz’u yapan (!) bu 20 kişiymiş…

15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen sorulara gerçek cevaplar bulunamadı. Özellikle olayın kurgulayıcıları ve failleri hep karanlıkta kaldı. 15 Temmuz araştırmalarıyla karanlıkta kalan birçok soruya cevap bulan Selçuk Adıgüzel, olayların failleri olarak gösterilen 20 isim hakkında çarpıcı bir çalışmaya imza attı.

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15 Temmuz ve hemen sonrasında başlayan süreç, Türkiye’nin hukuki ve siyasi arenasında derin izler bıraktı. İç hukuk, 15 Temmuz'un faili olarak belirlenen 20 isimle ilgili kararını verdi. Ancak, bu karar hem şaşırtıcı hem de tartışmalı sonuçlar doğurdu.

Yurtta Sulh Konseyi’ne dair somut bilgi ve belgeler bulunamamasına rağmen, 15 Temmuz'un bu konsey tarafından gerçekleştirildiği hükmüne varıldı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tartışmaya sebep oldu. “Darbenin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapıldığında şüphe yoktur” şeklindeki kararı, sürecin daha da karmaşık bir hale gelmesine sebep oldu. İktidarın resmi söyleminin birer uygulayıcısı olmakla eleştirilen yargının verdiği bu karar, adaletin yerini bulup bulmadığı konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

15 Temmuz gerçeklerini araştırma platformu Koordinatörü Selçuk Adıgüzel yaptığı yeni çalışmada, 15 Temmuz'un faili olarak olmakla suçlanan 20 ismin, olayın aydınlatılmasından ziyade daha fazla belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açtığını anlattı.




Selçuk Adıgüzel “20 benzemez” olarak nitelendirilen bu kişilerle ilgili özel bir tablo üzerinden yaptığı analizi youtube kanalında yayınladı.


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