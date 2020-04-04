Samanyolu Haber /Politika / Bu yanlışa ortak olmayın! /04 Nisan 2020 23:18

Bu yanlışa ortak olmayın!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akabinde İyi Parti lideri Meral Akşener de infaz indiriminde terör ve şiddete bulaşmamış insanların liste dışı tutulmasını "yanlış" diye niteledi. Akşener, "Bu yanlışa ortak olmayın. Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok." ifadelerini kullandı.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile hazırladığı infaz indirimi teklifi Adalet Komisyonu’nda hiçbir değişiklik yapılmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na sevk edildi. 

TBMM'de grubu olan partilerden İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener düzenlemenin mevcut hâlinin adil olmadığı ve maşeri vicdanın hassasiyetlerini dikkate almadığını vurguladı. 

AKŞENER: BU YANLIŞA ORTAK OLMAYIN

Akşener şahsi Twitter hesabında, "AKP ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın. Çünkü bir kadını ağlatanın, bir çocuğu üzenin, vicdanları kanatanın affı yok." ifadelerini kullandı.

TERÖR VE ŞİDDETE BULAŞMAMIŞ İNSANLARA İNDİRİM YOK!

AKP-MHP ittifakının hazırladığı kanun teklifinde gazeteciler, siyasetçiler, hâkim-savcılar, öğretmenler, işadamları ve ev hanımları gibi sadece düşüncesi ya da mesleğinden ötürü hapse atılmış on binlerce insan liste dışında tutuldu. 

Masum insanlar pakette Avrupa Birliği'nin (AB) de yıllardır düzeltilmesini istediği muğlak "terör" tanımının altında "terörist" gibi gösteriliyor. 

Buna mukabil hırsızlar, dolandırıcılar, zimmetine para geçiren kamu görevlileri ve mafya liderleri gibi toplumu ve şahıslara karşı ağır suçlar işlemiş 60 bin kişi affediliyor. 
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