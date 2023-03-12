Samanyolu Haber /Gündem / “Bu yaz Kırım’da çok sıcak olacak!” /12 Mart 2023 16:23

“Bu yaz Kırım’da çok sıcak olacak!”

Ukrayna cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Mikhail Podolyak, Kırım'da yaz sezonunun çok sıcak geçeceğini söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

‘Ukrayna, kendisine yalnızca saygıyla değil, aynı zamanda büyük bir korkuyla davranılması gerektiğini gösterecek’ diyen Podolyak, istikrarsız siyasi rejimlere sahip ülkelerin dikkatini çekecek parlak bir "özgürlük sezonu" başlatacakları sözünü verdi.

YouTube'da yayınlanan Ukraynalı TV sunucusu Vasily Golovanov ile yaptığı röportajda Podolyak, ülkesinin Kırım'da "sıcak bir sezon" planladığını söyledi.

Daha önce ABD, Kırım'daki askeri üsleri Ukrayna için meşru hedefler olarak adlandırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Başkan Yardımcısı Victoria Nuland tarafından yapılan açıklama ile Washington'un Kiev'in bu tür eylemlerini desteklediğini vurgulanmıştı.

Ukrayna, Bahmut'ta karşı saldırıya hazırlanıyor

Bu arada Ukrayna birliklerinin yakın zamanda Bahmut'ta karşı saldırıya hazırlandığı iddia edildi. 

Bahmut'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve Ukrayna garnizonu sürekli olarak yeni takviyeler yapıyor. Sadece şehir merkezinde 12 bin ila 20 bin arasında Ukraynalı savaşçı var.

Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki bölümünde yer alan Bahmut için mücadele 2022 yazından bu yana sürüyor. 20 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ne pahasına olursa olsun Bahmut için savaşacağını söyledi.

Rus özel askeri şirket "Wagner" kurucusu Yevgeny Prigojin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin (APU) Bahmut (Artemovsk) bölgesinde bir karşı saldırıya hazırlandığını söyledi.

Özellikle Bahmut cephesinde Ukrayna ordusuna karşı savaşan Wagner birliklerine komutanlık eden Prigojin, daha önce de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bahmut yönünde güçlendiğini, çok sayıda NATO’nun verdiği zırhlı aracı ve binlerce yeni rezerv askeri bu Bahmut’a naklettiğini söylemişti.
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