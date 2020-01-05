Samanyolu Haber /Teknoloji / Bu yazılımı indirmeyin uyarısı! /05 Ocak 2020 22:01

Bu yazılımı indirmeyin uyarısı!

Google; Google Chrome 79'un indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı. Yazılım bazı kullanıcıların telefonlarındaki verileri siliyor.

SHABER3.COM

Yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürülen Google Chrome 79, özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeyi başardı. 

Yenilikçi yapısı ve getirdiği yeni özelliklerle Android kullanıcılarını sevindiren uygulama yanında birtakım problemleri de getirdi.

Bu problemler sebebiyle Google; Google Chrome 79'un indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı. 

Gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıcıları etkileyen Google Chrome 79, veri ihlali vakalarında kullanıcılarını uyarıyor ve bu sayede çevrim içi gizliliğe odaklanmış bir uygulama olarak biliniyor.

BAZI KULLANICILARIN TELEFONUNDA VERİLERİ SİLDİ

WebView altyapısı ile çalışan Google Chrome 79, bazı kullanıcıların telefonundaki verilerini sildi. Geliştiricilerin yanı sıra kullanıcıları da etkileyen hata, Webview kullanılan uygulamalarda yaşanıyor.

Uygulamaların depolama tarafında devreye giren WebSQL ve localStorage, Google Chrome 79'da devreye girmiyor. Bu nedenle uygulamayı kullanırken, telefondan silinen verilere bir daha ulaşılamıyor.

Uygulamada oluşan hata sebebiyle Google açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamalarda çözüm konusuna henüz karar verilmediği ortaya çıktı
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