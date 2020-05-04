Samanyolu Haber /Dünya / 'Bu yıl aşı hazır' diyen Trump'a Alman Bakandan uyarı: O kadar kolay değil /04 Mayıs 2020 13:41

'Bu yıl aşı hazır' diyen Trump'a Alman Bakandan uyarı: O kadar kolay değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olacak” tahminini iyimser bulan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bir aşı bulunmasının ‘yıllar’ alabileceği konusunda uyardı.

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Koronavirüs aşısı hakkındaki çalışmaları ARD televizyonuna değerlendiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bunu birkaç ay içinde başarmak mümkün olsaydı çok sevinirim ancak bazı aşılarda da gördüğümüz gibi, aksilikler olabileceği için bu, yıllar da sürebilir” dedi.

Spahn, aşı geliştirmenin ‘tıptaki en zorlu görevlerden biri’ olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadele ve alınan tedbirler konusunda Fox News kanalına bilgi veren Donald Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz" demişti.
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