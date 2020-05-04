'Bu yıl aşı hazır' diyen Trump'a Alman Bakandan uyarı: O kadar kolay değil

Koronavirüs aşısı hakkındaki çalışmaları ARD televizyonuna değerlendiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bunu birkaç ay içinde başarmak mümkün olsaydı çok sevinirim ancak bazı aşılarda da gördüğümüz gibi, aksilikler olabileceği için bu, yıllar da sürebilir” dedi.







Spahn, aşı geliştirmenin ‘tıptaki en zorlu görevlerden biri’ olduğunu vurguladı.





Salgınla mücadele ve alınan tedbirler konusunda Fox News kanalına bilgi veren Donald Trump, "Yaptığımız sıkı takip sonucunda beklediğimiz aşının 2020 sonunda bulunacağını düşünüyoruz. Şu an elimizde modeller var ve ikmal hattı kuruyoruz" demişti.