Bu yıl hac sembolik: Bin kişi hacı olacak

Suudi yetkililer, bu yılki haccın sadece ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından eda edileceğini kaydetti.







Riyad yönetimi Hac ve Umre Bakanlığı, virüs salgını nedeniyle bu yıl hacı adaylarının ve çalışanların maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.





Mina, Müzdelife ve Arafat’ta 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak olan çakılların önceden dezenfekte edilip paketler içinde dağıtılacağı, zemzem ve içme sularının ise pet şişelerde kişilere özel olacağı belirtildi.





Bakanlık, Kâbe ve Hacer-ul Esved’e dokunmanın ve öpmenin yasaklandığını, cemaatle namaza maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde izin verildiğini, virüse yakalananların kendileri gibi şüpheli olan kişiler ile ayrı bir grupta hareket ve seyahat edeceklerini, hac ibadetini tamamlamalarına ise izin verileceğini açıkladı.