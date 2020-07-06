Bu yıl sözde günde 3 fabrika açılmış! ama işsizlik artıyor

Erdoğan hükümeti fabrika açmıyorsunuz eleştirilerine sayılarla cevap vermeye başladı. 4 gün önce ilk 5 ayda 520 fabrika açtık diyen Erdoğan’ı Sanayi Bakanı Mustafa Varank 4 Temmuz’da ilk 6 ayda 583 fabrika açtık sözleriyle güncelledi. Hükümet temsilcilerine göre ülkede günde 3 fabrika açılıyor.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün hidroelektrik santralarının toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü’nden bağlanarak konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söyledi. AKP lideri konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; “Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğine, sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 18 yılda kazandırdığımız eserlerle 79 yılın eksiklerini tamamladık”









6 ayda 583 fabrika açtık diyen Erdoğan’ın iddiası önceki gün Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgilere dayanıyor. Erdoğan’ın ve Varank’ın hesabına göre ülkede her gün ortalama 3 fabrika açıldı. Öte yandan Erdoğan henüz 4 gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaştığı görselle yılın ilk 5 ayında 520 fabrika açıldığını duyurmuştu.





Sanayideki gelişmelere ilişkin sanayi bakanı Mustafa Varank da yine sayılarla katkıda bulundu. Varank, önceki gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısına video konferansla katıldı. Burada yaptığı konuşmada “Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı” dedi. OSB’lerde 6 ayda 583 fabrika açıldığını Varank, yeni normale geçiş döneminde, Türkiye'nin emsallerine ve gelişmiş ülkelere göre pozitif ayrıştığını iddia ederek, yılın ilk yarısında sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kaydolduğunu, haziranda 1421 yeni sanayi işletmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazla olduğunu bildirdi.





Sanayi üretimi büyüyor mu?





Mart ayında sanayi üretimi yüzde 2 küçüldü. Son açıklanan nisan verilerine göre ise madencilik sektörü yıllık yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü yıllık yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 14,9 küçüldü. Nisandaki toplam sanayi küçülmesi yıllık yüzde 31,4 olarak kaydedildi.





Türkiye Elektrik İletim A.Ş verilerine göre ekonomik durgunluğun yaşandığı ekonominin küçüldüğü 2019’un ilk 5 ayında elektrik üretimi brüt 122,8 bin GWH olarak kaydedilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın dahi altında kalındı. Elektrik üretimi ilk 5 ayda yüzde 4 küçülmeyle 118,1 bin GWH oldu.





Sanayideki istihdam*





¦ Ocak ayı: 5 milyon 649 bin

¦ Mart ayı: 5 milyon 508 bin

¦ Yılın ilk 3 ayında en az 141 bin sanayi çalışanı işini kaybetti





* TÜİK henüz nisan, mayıs ve haziran aylarındaki istihdam verilerini yayımlanmadı.