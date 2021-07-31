Samanyolu Haber /Dünya / Bu yılki zarar 2 milyar Euro /31 Temmuz 2021 12:17

Bu yılki zarar 2 milyar Euro

Geçen yıl 5.7 milyar euro zarar açıklayan Alman demir yolları işletmeleri Deutsche Bahn’ın (DB) bu yıl da 2 milyar euro zarar edebileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Yönetimden yapılan açıklamada kamu kuruluşu olan şirketin pandemi sürecinde çok sayıda yolcu kaybettiği, düzelme olsa bile eski ciroları yakalamanın mümkün olmadığı ifade edildi. DB Yönetim Kurulu Başkanı Richard Lutz tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ilk 6 ayda 1.4 milyar zarara uğradı. Yılın ikinci yarısında yolcu sayısında artış olduğu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla yolcu taşındığı belirtildi. Yolcu sayısındaki artışa rağmen yıl sonuna kadar toplam zararın 2 milyar dolayında olacağı vurgulandı.

Finans raporunda Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı tahmini 1.3 milyar euroluk zararın yer almadığı kaydedildi. Diğer yandan demiryolları sendikaları GDL ve EVG ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin ise henüz çözüme kavuşmadığı bildirildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu yılki zarar 2 milyar Euro Sonraki Haber >>

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:56