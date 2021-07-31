Bu yılki zarar 2 milyar Euro

Yönetimden yapılan açıklamada kamu kuruluşu olan şirketin pandemi sürecinde çok sayıda yolcu kaybettiği, düzelme olsa bile eski ciroları yakalamanın mümkün olmadığı ifade edildi. DB Yönetim Kurulu Başkanı Richard Lutz tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ilk 6 ayda 1.4 milyar zarara uğradı. Yılın ikinci yarısında yolcu sayısında artış olduğu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla yolcu taşındığı belirtildi. Yolcu sayısındaki artışa rağmen yıl sonuna kadar toplam zararın 2 milyar dolayında olacağı vurgulandı.





Finans raporunda Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı tahmini 1.3 milyar euroluk zararın yer almadığı kaydedildi. Diğer yandan demiryolları sendikaları GDL ve EVG ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin ise henüz çözüme kavuşmadığı bildirildi.





