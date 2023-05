Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun

Yiyecekleri korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Mesela her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun değil.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre işte buzdolabına koymamanız gereken besinler:





1. Domates: Domates, buzdolabında saklanırsa lezzetini kaybedebilir ve sertleşebilir. Bunun yerine, domatesleri oda sıcaklığında saklamak daha iyidir.







2. Patates: Patates, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir. Patatesleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.







3. Soğan: Soğan, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir ve kokusu diğer yiyeceklere yayılabilir. Soğanları serin ve kuru bir yerde saklamak daha iyi bir seçenektir.







4. Ekmek: Ekmek, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa bayatlayabilir. Ekmekleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.







Buzdolabında saklanması gereken besinler ise şunlar olabilir:







1. Süt ve süt ürünleri: Süt ve süt ürünleri, buzdolabında saklanmazsa hızla bozulabilir. Süt ve süt ürünlerini buzdolabının en soğuk bölümünde saklamak önemlidir.







2. Et ve deniz ürünleri: Et ve deniz ürünleri, buzdolabında saklanmazsa hızla bozulabilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Et ve deniz ürünlerini buzdolabının en soğuk bölümünde saklamak ve tüketmeden önce iyice pişirmek önemlidir.







3. Taze meyve ve sebzeler: Taze meyve ve sebzeler, buzdolabında saklanmadığında hızla bozulabilir. Taze meyve ve sebzeleri buzdolabının sebzelik bölümünde saklamak daha iyidir.







4. Yumurta: Yumurtalar, buzdolabında saklanmazsa hızla bozulabilir. Yumurtaları buzdolabının en soğuk bölümünde saklamak önemlidir.







5. Hazır yiyecekler: Hazır yiyecekler, buzdolabında saklanmazsa hızla bozulabilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Hazır yiyecekleri buzdolabında saklamak ve son kullanma tarihlerine dikkat etmek önemlidir.