Bu yiyecekleri sakın birlikte yemeyin!

Yemekten hemen sonra meyve tüketmek sindirim problemine yol açar. Asit reflüsüne neden olan bu yanlış gıda zehirlenmesine neden olur. İşte detaylar...
YEMEKTEN SONRA MEYVE YEMEYİN
Meyvelerin sindirimi çok zaman gerektirir ve midede asla uzun süre kalmamalıdırlar. Yemekten sonra meyve yerseniz, midenizde asit reflüsü ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilecek 'mey' oluşur.
PEYNİRLİ MAKARNAYA VEDA EDİN
Makarna, proteinden farklı bir sindirim süresine sahip olan nişastalar açısından zengindir; bu nedenle bu gecikme kaçınılmaz olarak fermantasyona ve sindirim problemlerine yol açar. Makarna ve et için de aynı şey geçerli. Et ve peynirli omlet, milyonlarca kişinin favori yemeklerinden biri, ancak aynı tabağa çok fazla protein koymaktan kaçınmalısınız.
PİŞMİŞ BAL:
Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken pişmiş bal, bu haliyle yiyeceklerin yanında da tüketilmemeli.
PORTAKAL SUYUNU İÇERKEN DİKKAT
Portakal suyunu sindirmek için gereken asit miktarı, nişasta sindiriminden sorumlu enzimi yok edebileceğinden, ekmek veya erişte ile portakal suyunu birlikte tüketmemelisiniz. Çünkü bu meyveler başka meyvelerle birlikte değil yalnız başına tüketilmelidir.
YOĞURT:
Meyveler, peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.
TAPYOKA:
Muz ve mango, baklagiller, kuru üzümle birlikte tüketilmemeli.
TURP ÇEŞİTLERİ
Muz, kuru üzüm, süt ile birlikte tüketilmemeli.
Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup ürünler: Kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.
SÜT:
Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et, yoğurtla birlikte tüketilmemeli.
KAVUN VE KARPUZ:
Kavun ve karpuz tek başına tüketilmesi gereken meyveler. Özellikle de süt ürünler, yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte tüketilmemeli.