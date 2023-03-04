Bu yiyecekleri sakın birlikte yemeyin!

Yemekten hemen sonra meyve tüketmek sindirim problemine yol açar. Asit reflüsüne neden olan bu yanlış gıda zehirlenmesine neden olur. İşte detaylar...





YEMEKTEN SONRA MEYVE YEMEYİN

Meyvelerin sindirimi çok zaman gerektirir ve midede asla uzun süre kalmamalıdırlar. Yemekten sonra meyve yerseniz, midenizde asit reflüsü ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilecek 'mey' oluşur.







PEYNİRLİ MAKARNAYA VEDA EDİN

Makarna, proteinden farklı bir sindirim süresine sahip olan nişastalar açısından zengindir; bu nedenle bu gecikme kaçınılmaz olarak fermantasyona ve sindirim problemlerine yol açar. Makarna ve et için de aynı şey geçerli. Et ve peynirli omlet, milyonlarca kişinin favori yemeklerinden biri, ancak aynı tabağa çok fazla protein koymaktan kaçınmalısınız.





PİŞMİŞ BAL:

Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken pişmiş bal, bu haliyle yiyeceklerin yanında da tüketilmemeli.



