Samanyolu Haber /Gündem / Bu yiyecekleri sakın birlikte yemeyin! /04 Mart 2023 22:51

Bu yiyecekleri sakın birlikte yemeyin!

Gıda zehirlenmesi mide bulantısı hissiyle başlar. Hastanelik olabileceğiniz gıda zehirlenmesine ne sebep olur? İşte asla birlikte tüketmemeniz gereken besin grupları..

SHABER3.COM

Yemekten hemen sonra meyve tüketmek sindirim problemine yol açar. Asit reflüsüne neden olan bu yanlış gıda zehirlenmesine neden olur. İşte detaylar...

YEMEKTEN SONRA MEYVE YEMEYİN
Meyvelerin sindirimi çok zaman gerektirir ve midede asla uzun süre kalmamalıdırlar. Yemekten sonra meyve yerseniz, midenizde asit reflüsü ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilecek 'mey' oluşur.

PEYNİRLİ MAKARNAYA VEDA EDİN 
Makarna, proteinden farklı bir sindirim süresine sahip olan nişastalar açısından zengindir; bu nedenle bu gecikme kaçınılmaz olarak fermantasyona ve sindirim problemlerine yol açar. Makarna ve et için de aynı şey geçerli. Et ve peynirli omlet, milyonlarca kişinin favori yemeklerinden biri, ancak aynı tabağa çok fazla protein koymaktan kaçınmalısınız.

PİŞMİŞ BAL: 
Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken pişmiş bal, bu haliyle yiyeceklerin yanında da tüketilmemeli.

PORTAKAL SUYUNU İÇERKEN DİKKAT

Portakal suyunu sindirmek için gereken asit miktarı, nişasta sindiriminden sorumlu enzimi yok edebileceğinden, ekmek veya erişte ile portakal suyunu birlikte tüketmemelisiniz. Çünkü bu meyveler başka meyvelerle birlikte değil yalnız başına tüketilmelidir.

YOĞURT:
Meyveler, peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.

TAPYOKA:

Muz ve mango, baklagiller, kuru üzümle birlikte tüketilmemeli.

TURP ÇEŞİTLERİ 
Muz, kuru üzüm, süt ile birlikte tüketilmemeli.

 Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup ürünler: Kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.

SÜT:
Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et, yoğurtla birlikte tüketilmemeli.

KAVUN VE KARPUZ:
Kavun ve karpuz tek başına tüketilmesi gereken meyveler. Özellikle de süt ürünler, yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte tüketilmemeli.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu yiyecekleri sakın birlikte yemeyin! Sonraki Haber >>

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:28:02